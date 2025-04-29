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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Bloomberg: Volvo сократит расходы на $1,87 млрд на фоне снижения спроса
Процесс приведёт к уменьшению числа рабочих мест.

Компания Volvo Car AB собирается сократить расходы на 18 миллиардов шведских крон (примерно $1,87 млрд) на фоне снижения спроса на свою продукцию и нависшей в целом над автомобильной промышленностью «торговой напряжённости». Об этом сообщает агентство Bloomberg, упомянув о том, что данное решение приведёт к сокращению числа рабочих мест на предприятиях компании.

Вместе с тем, продолжает Bloomberg, шведский автопроизводитель заявил о несоответствии выручки за первый квартал текущего года ожиданиям аналитиков и инвесторов, а также об отзыве Volvo финансовых прогнозов на текущий и следующий год. Последнее связано с неопределённостью, возникшей в результате введения президентом США Дональдом Трампом торговых пошлин против практически всего мира.

В эту эпоху перемен к руководству Volvo вернулся Хакан Самуэльссон, который уже заявил о необходимости увеличения присутствия компании непосредственно в Соединённых Штатах с целью того, чтобы не подпадать под американские торговые пошлины. Рынок США для Volvo является одним из приоритетных.

Напомним, что Volvo Car AB примерно на 80 % принадлежит китайскому автомобилестроительному холдингу Geely. Усложнит ли это обстоятельство процесс расширения присутствия бренда на американском рынке, пока вопрос открытый.

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#экономика #автомобили #промышленность #volvo #volvo cars #volvo car ab
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