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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Беларусь получила партию современных российских многоцелевых истребителей Су-30СМ2
Укрепление обороноспособности Союзного государства идёт полным ходом.

Укрепление обороноспособности Союзного государства идёт полным ходом. Союзное государство России и Беларуси представляет собой не только единое экономическое, но и единое оборонительное пространство, а это значит, что усиление белорусских вооружённых сил является одной из стратегически важных задач, стоящих перед руководством двух стран.

В этом месяце министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин сообщил, что вскоре страна получит от России партию многоцелевых истребителей Су-30СМ2. Сегодня самолёты прибыли на один из аэродромов республики, но на какой конкретно, осталось без уточнения. Также неизвестной осталась информация непосредственно о количестве переданных самолётов; «партия» — это, всё-таки, довольно растяжимое понятие.

Напомним, что Су-30СМ2 представляют собой самые современные версии данных многоцелевых истребителей поколения «4+». Иными словами, Беларуси передали самое современное вооружение.

Необходимо понимать, что Беларусь с трёх сторон граничит с откровенно недружественными государствами, поэтому идея вооружения её до зубов вполне естественна и обоснована. Сейчас в республике уже расположено российское тактическое ядерное оружие, а в этом году, если всё пойдёт по плану, будут размещены и пусковые установки баллистических ракет средней дальности (БРСД) «Орешник».

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#россия #политика #авиация #истребители #беларусь #белоруссия #боевая авиация #су-30 #су-30см2
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