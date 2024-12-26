— Сколько «Орешников» вы хотите? — Да.

После демонстрации Россией возможностей баллистической ракеты средней дальности (БРСД) «Орешник» заполучить столь грозное оружие, служащее гарантией суверенитета, захотел и президент Беларуси Александр Лукашенко, который понимает, что с трёх сторон находится в полуокружении весьма недоброжелательными государствами.

Формально вопрос о размещении «Орешников» на территории Беларуси уже решён: процесс начнётся ближе к концу 2025 года, когда Россия и сама выйдет на серийное производство данного вида вооружения, и Беларусь ими обеспечивать начнёт. Вопрос заключается только в количестве систем, которые готова принять Беларусь: площадки для размещения баллистических ракет средней дальности в стране остались ещё с советских времён, и вот, журналисты поинтересовались у президента РБ, сколько всего «Орешников» он рассчитывает получить.

«Думаю, что пока десяток, а дальше посмотрим. Если у россиян будет желание больше разместить, мы разместим и больше», — заявил Лукашенко.

Понятно, что на данном этапе БРСД «Орешник» это, скорее, штучный товар, и говорить об их массовом размещении на территории Беларуси крайне преждевременно, но сам факт готовности белорусской стороны к участию в данном процессе, безусловно, положительным образом сказывается на восприятии действительности со стороны коллективного Запада. Ведь подлётное время «Орешника» из условного Бреста до европейских столиц — считанные минуты, за которые никто даже осознать, что происходит, не успеет, не то что отреагировать на происходящее. И сей факт очень многое может изменить в вопросе европейско-российских и европейско-белорусских отношений. Кое-кому, и здесь мы подразумеваем, естественно, Европу, надо начинать осознавать своё место в этом мире.