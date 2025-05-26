Талибы уже почти четыре года официальная власть в Афгагистане, и с этим необходимо считаться.

В середине августа 2021 года движение «Талибан» установило контроль над Афганистаном, возвратив себе утраченный в 1990-е статус официальной афганской власти. Нравится это кому-то или нет, но такова реальность, и с ней нужно считаться, а с самим Афганистаном — взаимодействовать.

России наращивать взаимодействие с Афганистаном мешал фактор признания движения «Талибан» террористической организацией, поэтому вскоре после того, как талибы стали официальной властью в Кабуле, в Москве стали поступать предложения о снятии с движения статуса вышеуказанного статуса. Решение было принято в середине апреля этого года, ну а в силу, вопреки ранее опубликованным сведениям, вступило только 20 мая, о чём средства массовой информации сообщили только сегодня. Соответствующая информация опубликована в Едином федеральном списке террористических организаций ФСБ РФ.

Следует отметить, что речь идёт именно о приостановке запрета «Талибана», а не об исключении движения из списка террористических как такового. Сильно ли это влияет на восприятие «Талибана» российскими властями, неясно. Зато известно, что теперь афганское политическое руководство может взаимодействовать с российским. Учитывая, что Афганистан граничит со странами СНГ, стабильная власть в этом центральноазиатском государстве полностью соответствует российским внешнеполитическим интересам.