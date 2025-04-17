Теперь государственные органы России могут взаимодействовать с фактическим руководством Афганистана.

Движение «Талибан» с августа 2021 года является фактическим руководством Афганистана. А это значит, что с ним как с политической силой необходимо иметь дело всем, кто заинтересованы во взаимодействии с официальным Кабулом.

На протяжении двух десятилетий «Талибан» в России был включён в список террористических организаций, что сильно ограничивало возможности взаимодействия Москвы и Кабула. О возможности снятия с «Талибана» статуса террористической организации говорили представители российского политического руководства, а в декабре прошлого года в РФ даже появилась новая правовая норма, позволяющая временно снимать запрет на действие организаций из списка террористических.

Сегодня, как передаёт ТАСС, Верховный суд России в рамках вышеуказанной нормы приостановил действие запрета на деятельность движения «Талибан» в РФ. Решение вступило в силу с момента оглашения.

Технически, теперь российское политическое руководство может вести прямой диалог с талибами и обсуждать с ними дальнейшие двусторонние российско-афганские отношения, включая их экономическую составляющую.