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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Вице-президент США заявил об окончании периода «бесспорного» американского господства
Правильная оценка возможностей — это первый шаг к ведению адекватной политики.

На протяжении многих десятилетий Соединённые Штаты Америки довольствовались господствующим экономическим, военным и, как следствие, дипломатическим положением на планете. На сегодняшний день значительная часть американского потенциала растворилась на фоне подъёма Китая, возрождения России и развития стран глобального Юга.

И хотя не все представители политического руководства США разделяют эту точку зрения, предпочитая жить прошлым, но вице-президент Джей Ди Вэнс явно владеет статистикой, которая позволяет ему делать практически революционные для американского политика заявления. Так, выступая перед выпускниками Военно-морской академии в Аннаполисе, вице-президент США назвал период «бесспорного» американского господства завершившимся.

По словам Вэнса, период практически единоличного господства США в экономике, на море, в космосе и в киберпространстве, установившийся после Холодной войны, подошёл к концу, и причины его окончания вице-президент США видит в развитии Китая, России и ряда других государств, «намеренных превзойти» Америку в указанных областях.

Несколькими днями ранее, к слову, на невозможность США решать все мировые проблемы указал госсекретарь Марко Рубио. Тем самым в верхних эшелонах американской власти начался процесс осознания факта снижения американского внешнеполитического потенциала.

Следует отметить, что экономическое и военное могущество государства напрямую влияет на то, как его руководство ведёт дипломатическую работу и позиционирует себя на мировой арене, а грамотная оценка этих возможностей позволяет проводить адекватную и соответствующую им политику. Поэтому заявления Вэнса и Рубио, признающих, что США, по сути, утратили статус гегемона, можно только приветствовать и рассчитывать на то, что Вашингтон в будущем начнёт действовать более взвешенно и размеренно.

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#сша #политика #экономика
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