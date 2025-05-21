И призвал уделять основное внимание непосредственно национальным интересам страны.

В США пока ещё существуют представители политического класса, для которых Америка это своего рода мировой жандарм, возможности которого безграничны, и ничто на планете не может происходить без его ведома и согласия. Безусловно, в самые «однополярные» годы влияние США было колоссальным, хоть и далеко не всеобъемлющим, теперь же возможности Града на холме значительно уменьшились.

Сегодня это косвенно подтвердил госсекретарь США Марко Рубио в рамках бюджетных слушаний в нижней палате Конгресса. По словам Рубио, в составе запрашиваемого бюджета США не могут позволить себе сохранить ряд программ иностранной помощи. По мнению главы американского внешнеполитического ведомства, американские деньги должны приносить пользу населению США, делая государство более успешным, сильным и безопасным.

Рубио добавил, что сейчас в мире происходит много «ужасных» вещей, но Соединённые Штаты не могут решать все мировые проблемы и должны ставить в приоритет собственные национальные интересы.

Стоит отметить, что это не просто слова. В частности, Департамент государственной эффективности (DOGE) США уже провёл расследования и сократил финансирование многих американских правительственных структур. Самым громким стало сокращение финансирования Агентства США по международному развитию (USAID), замеченного в неэффективной растрате бюджетных средств во многих странах мира.