Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Рубио заявил о невозможности США решать все мировые проблемы
И призвал уделять основное внимание непосредственно национальным интересам страны.

В США пока ещё существуют представители политического класса, для которых Америка это своего рода мировой жандарм, возможности которого безграничны, и ничто на планете не может происходить без его ведома и согласия. Безусловно, в самые «однополярные» годы влияние США было колоссальным, хоть и далеко не всеобъемлющим, теперь же возможности Града на холме значительно уменьшились.

Сегодня это косвенно подтвердил госсекретарь США Марко Рубио в рамках бюджетных слушаний в нижней палате Конгресса. По словам Рубио, в составе запрашиваемого бюджета США не могут позволить себе сохранить ряд программ иностранной помощи. По мнению главы американского внешнеполитического ведомства, американские деньги должны приносить пользу населению США, делая государство более успешным, сильным и безопасным.

Рубио добавил, что сейчас в мире происходит много «ужасных» вещей, но Соединённые Штаты не могут решать все мировые проблемы и должны ставить в приоритет собственные национальные интересы.

Стоит отметить, что это не просто слова. В частности, Департамент государственной эффективности (DOGE) США уже провёл расследования и сократил финансирование многих американских правительственных структур. Самым громким стало сокращение финансирования Агентства США по международному развитию (USAID), замеченного в неэффективной растрате бюджетных средств во многих странах мира.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#сша #политика #экономика
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Лучшие фильмы с Венсан Касселем (субъективное мнение)
8
Небольшое размышление на фоне выхода игры S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chornobyl - Enhanced Edition
5
Британский танк Conqueror — гигант, покоривший эпоху
4
ТОП-11 проблем рынка игровых видеокарт в 2025 году
7
GeForce RTX 5060 vs Radeon RX 9060 XT – какая видеокарта лучше, и почему NVIDIA всё равно победит
26
Выбираем 20 лучших портативных и бесплатных программ для Windows 10 и 11 на все случаи жизни
14
Xbox разрабатывает план по поглощению Steam, EGS и монополизации рынка цифровых магазинов
23
Большая подборка произведений, которая познакомит вас с жанром наупанк
4
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5080 Vanguard SOC (Launch Edition)
2
Кто победит в торговой войне между США и КНР, и почему NVIDIA проиграет при любом раскладе
4

Сейчас обсуждают

ПАВЕЛ ПОЛОВИНКИН
21:02
Да все это блеф, напыщенный понтами. Все разворовано до нас.
Военный эксперт Анпилогов оценил последствия гипотетического удара «Орешником» по Литве
Дмитрий Стрюк
20:48
Мне на все пофиг, например я не пользуюсь отечественными сервисами, включая магазины приложений, видео, особенно почтовыми, потому что не хочу чтобы наши спец. службы имели доступ к моим перепискам. И...
Выбираем 20 лучших портативных и бесплатных программ для Windows 10 и 11 на все случаи жизни
Дмитрий Стрюк
20:46
Ты адекватный, нет? Назови мне какие риски для пользователей представляет собой телеметрия Винды, а лучше приведи живые примеры. И все это без фанатичного бреда высосанного из пальца.
Выбираем 20 лучших портативных и бесплатных программ для Windows 10 и 11 на все случаи жизни
swr5
20:44
Отдай ключи от своей квартиры местным алкашам, тебе же на все пофиг.
Выбираем 20 лучших портативных и бесплатных программ для Windows 10 и 11 на все случаи жизни
Bасиль Вакаров
20:35
думал сам сделал. а нет. всё как обычно ...украсть...хотя чё удивлятся на клокеше...
Про FPV-дроны и технологии — как бороться с новой угрозой на поле боя
Василий Алибабай
20:34
откуда вы только берётесь?🤦‍♂️ а ещё мы украли ядрён батон с полным циклом производства с строителями и инженерами, и средства доставки - покрали прям целиком... а чо не покрасть - то? идут такие наш...
Superjet 100 стал экономичнее благодаря новым «саберлетам» на крыльях
slikts
20:21
Мне нравится, что за мной следят. Я утром разговариваю с ЦРУ и АНБ, днём пою китайцам, а вечером читаю вслух сказки персональному майору. Как говаривал мой замполит майор Столяров Сан Саныч-а теперь у...
17 популярных программ, которые раньше были на каждом компьютере, а теперь полностью забыты
VAKT
19:37
Один вариант из триллионов более убедительных
Senua's Saga Hellblade II выйдет на PlayStation 5 уже этим летом
Chatо- -bоt
19:37
Странно, что наш олимпийский Васюта не упомянул наивернейший способ боротьбы с этими БПЛА - сбивать их "плойками".
Про FPV-дроны и технологии — как бороться с новой угрозой на поле боя
Waramagedon
19:36
Версия 1.ххх не очень полезна. От 2.1.2 нужно вести отсчёт. Меня не сильно напрягает отключение рекламы руками. Заодно видишь изменения в файлах уторент. Что нового добавили или убавили.
Выбираем 20 лучших портативных и бесплатных программ для Windows 10 и 11 на все случаи жизни
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем