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Редакция
События в мире Михаил Андреев
WSJ: Следующий раунд переговоров РФ и Украины может пройти в Ватикане
В Кремле данную информацию напрямую не опровергли, но и не подтвердили.

Почти неделя прошла с момента проведения первого раунда восстановленных прямых российско-украинских переговоров по урегулированию текущего кризиса. Пока что не была реализована даже единственная существенная достигнутая договорённость о самом крупном за всё время конфликта обмене пленными по формуле «1 000 на 1 000», зато западные издания, ссылаясь на свои «осведомлённые источники», уже вовсю публикуют статьи о будущем данных переговоров.

Так, издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свои источники сообщило о том, что второй раунд переговоров между Россией и Украиной может пройти в Ватикане, причём уже сравнительно скоро — в середине июня.

В Кремле данную информацию не подтвердили, но и не опровергли. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что о месте проведения переговоров ещё должна быть достигнута договорённость, а на текущий момент стороны ведут работу по выполнению договорённостей, достигнутых в прошлую пятницу в Стамбуле.

Украинская сторона тоже не стала давать чётких комментариев по этому поводу. Так, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что сначала должен произойти обмен пленными, а затем уже можно проводить второй раунд переговоров.

Вероятно, публикация статьи в WSJ связана с желанием нового Папы Римского Льва XIV предоставить Ватикан в качестве площадки для российско-украинских переговоров. Также об этом желании Святого Престола сообщил в минувший понедельник президент США Дональд Трамп по итогам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

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#россия #украина #политика #боевые действия #ватикан
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