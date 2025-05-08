Данное решение в том числе обеспечивает защиту двустороннего товарооборота от внешнеэкономических факторов.

Экономическое сотрудничество между Россией и Китаем постоянно расширяется, и сегодня в рамках пресс-конференции по итогам переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина глава российского государства отметил, что на текущий момент практически вся торговля между двумя странами осуществляется в национальных валютах — рублях и юанях.

Какие доли эти валюты занимают в данной бивалютной «корзине», Путин не уточнил, зато отметил, что по статистике за 2024-й год товарооборот между Россией и Китаем достиг $245 млрд. Китай является для России главным торговым партнёром, Россия для Китая — «одним из ведущих».

Собственно, ничего удивительного в данной статистике нет: за последние 25 лет Китай продемонстрировал стремительный экономический рост и стал ключевым экономическим партнёром для большей части государств мира. Раньше для мира основным экономическим партнёром был Запад в лице США и западноевропейских государств.