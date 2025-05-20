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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Генсек НАТО назвал позитивным моментом состоявшийся вчера разговор Путина и Трампа
До этого, справедливо отметил генсек альянса, контактов с Россией, по сути, не было.

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным это ключевая политическая новость не только вчерашнего дня, но и, вероятно, всей текущей недели, поскольку много важных комментариев по его прошествии было сделано главами обоих государств, и ещё больше различных трактовок этих заявлений появилось в Сети.

Сегодня же дать комментарий по поводу состоявшегося телефонного разговора Путина и Трампа попросили генерального секретаря Североатлантического альянса (НАТО) Марка Рютте. Как отметил Рютте, до прихода администрации Трампа к власти никаких контактов с российской стороной не было, и тот факт, что сейчас диалог выстраивается, включая вчерашний телефонный разговор двух лидеров, это «позитивный момент».

Генсек НАТО также отметил, что надежда на быстрое достижение результатов естественна, однако в реальности она не всегда достижима, поскольку конкретно в данном случае речь идёт о «сложном» конфликте.

Хотя Рютте не уточнил, что именно в этом конфликте сложного, но нетрудно понять, что главная и основная сложность заключается в противоположных позициях, занимаемых фактическими сторонами данного кризиса. Россия настаивает, причём, имея для этого все возможности и основания, на полном выполнении Украиной своих ключевых условий: от признания новой территориальной реальности до полного разоружения ВСУ. Украина, по крайней мере, публично, эти требования отвергает.

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#россия #украина #сша #политика #боевые действия #нато
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