Несмотря на то, что переговоры с Украиной возобновились.

Евросоюз сравнительно давно обещал, что 20 мая утвердит очередной, уже семнадцатый по счёту пакет санкций против России. Несмотря на то, что прямые переговоры между РФ и Украиной возобновлены и начался осторожный и очень хрупкий процесс поиска путей мирного урегулирования текущего конфликта, пакет антироссийских ограничений всё же был утверждён точно в срок. Об этом сегодня официально заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности (глава Евродипломатии) Кая Каллас.

По словам госпожи Каллас, новый пакет санкций направлен против «почти двухсот» кораблей российского так называемого теневого флота. Глава Евродипломатии также добавила, что новые антироссийские санкции уже находятся в разработке.

На что рассчитывают в Евросоюзе, сказать затруднительно. Своих официально заявленных целей руководство европейского объединения государств не добивается, зато европейская экономика, судя по регулярным публикациям в западной прессе, сообщающей об очередном переезде того или иного промышленного производства из ЕС в США или Китай, испытывает пока если и не потрясение, то очень серьёзный дискомфорт.

Напомним, что снятие введённых против России с 2014 года западных санкций является одним из выдвинутых Москвой условий для урегулирования текущего конфликта, выходящего далеко за рамки Украины.