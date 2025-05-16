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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Мединский привел исторические примеры переговоров при одновременном ведении боевых действий
В качестве контраргумента на требование Киева и европейских столиц о первостепенности перемирия.

Последнее время официальный Киев вместе с рядом европейских столиц настаивали на том, чтобы переговорам по урегулированию текущего кризиса предшествовало подписание 30-дневного перемирия в зоне боевых действий. Несмотря на это, украинская делегация всё же сегодня провела первые за три года прямые переговоры с российской делегацией.

Поскольку Москва рассматривает требование перемирия для переговоров как неприемлемое, сегодня глава российской делегации Владимир Мединский, как человек, глубоко и профессионально разбирающийся в истории, напомнил о том, что исторически, вообще-то, переговоры и боевые действия практически всегда ведутся одновременно.

В качестве примеров из относительно недалёкого XX века Мединский привёл небезызвестную войну во Вьетнаме, когда переговоры об урегулировании этого конфликта велись практически на всём его протяжении, а также Корейскую войну, переговоры об окончании которой тоже велись параллельно с ведением боевых действий.

Наиболее сильно резонирующей с украинским кризисом Мединский считает Советско-финскую войну 1939—1940 годов, когда Сталин предложил Финляндии перемирие, а западные страны оказывали на Хельсинки давление с целью срыва переговорного процесса, обещая при этом военную помощь. В результате же переговоры по окончанию Советско-финской войны велись без прерывания боевых действий, пока в конечном счёте в этом конфликте не была поставлена точка.

Нетрудно понять, что такой же подход российское политическое руководство намерено использовать и при урегулировании украинского кризиса. Каждый день промедления усугубляет положение Украины, а это сильно влияет на её переговорную позицию. Таким образом Москва посылает недвусмысленный сигнал о том, что Киеву невыгодно медлить с принятием решения.

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#россия #украина #политика #боевые действия
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