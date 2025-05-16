В рамках переговоров обсуждались три пункта. Глава российской делегации их озвучил.

Главная политическая тема сегодняшнего дня — это, безусловно, первые за три с лишним года прямые переговоры между Россией и Украиной относительно возможного урегулирования текущего конфликта. Первый раунд восстановленного переговорного процесса был достаточно скоротечным, и буквально спустя три часа после его начала глава российской делегации Владимир Мединский выступил перед прессой с коротким, но ёмким комментарием.

Итак, по словам Мединского, российская делегация удовлетворена результатами состоявшихся сегодня переговоров. В их рамках преимущественно обсуждались три вопроса. Во-первых, обмен военнопленными: в ближайшие дни произойдёт крупнейший за время конфликта обмен по формуле «1000 на 1000». Во-вторых, Киев запросил у Москвы прямые переговоры на уровне глав государств, и российская делегация, добавил Мединский, приняла этот запрос к сведению.

Наконец, делегации договорились о том, что стороны представят друг другу своё видение окончания конфликта и детально его опишут. Российская делегация, по словам Мединского, готова продолжать контакт с украинской стороной. Со стороны Киева информация была подтверждена.

Западная пресса при этом утверждает, что российская сторона на переговорах занимала жёсткую позицию и давала украинской делегации понять, что будет, если условия России не будут приняты, но никаких подтверждений этим заявлениям, естественно, нет и вряд ли они будут. Впрочем, учитывая реальное положение дел «на земле», предположить, что переговоры велись именно таким образом, вполне возможно.