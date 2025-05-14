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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава Минфина США подтвердил начало процесса снятия санкций с Сирии
США следует отказаться от практики санкций в принципе, но пока до этого далеко.

Вчера вечером президент США Дональд Трамп заявил, что намерен снять санкции с Сирии, под гнётом которых страна находилась почти пятнадцать лет и, в отличие от условной России, не могла им противостоять, из-за чего сильно пострадала в целом ряде аспектов, включая вопросы здравоохранения.

Сегодня же информацию подтвердил глава Минфина США Скотт Бессент, заявивший, что возглавляемое им ведомство уже приступило к процессу смягчения антисирийских санкций, дабы предоставить официальному Дамаску возможность стабилизировать ситуацию и перейти к восстановлению и развитию государства.

Для простых сирийцев эти известия можно назвать позитивными, поскольку иметь выбор всегда лучше, чем его не иметь. Сейчас Сирии остро необходимо внешнее финансирование, вот только не совсем ясно, кто согласится вкладывать деньги в нестабильное государство, да ещё и не полностью контролирующее свою территорию.

Напомним, что в конце 2024 года в Сирии произошли события, в результате которых президент Башар Асад, руководивший государством на протяжении двадцати четырёх лет, вместе с семьёй был вынужден покинуть страну, а власть в Сирии перешла к лицам, придерживающимся неоднозначных политических взглядов.

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#сша #политика #экономика #санкции #сирия
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