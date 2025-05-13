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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Трамп заявил о намерении снять санкции с Сирии
Стране нужно дать шанс на возрождение, считает президент США.

Несмотря на то, что события последних лет показали, что западные санкции не действуют в отношении крупных самодостаточных государств с развитой экономикой и промышленностью, маленькие страны, по объективным причинам, от ограничений всё-таки страдают.

На протяжении почти пятнадцати лет Сирия живёт под западными санкциями, которые лишили страну свободного доступа к технологиям, лекарствам и финансированию, и вот, похоже, этот период в истории арабской республики подходит к завершению. По словам президента США Дональда Трампа, которые он произнёс на пресс-конференции по итогам встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом, он примет решение о снятии санкций с Сирии.

Как отметил Трамп, Сирия прошла через большое количество испытаний, страданий и смертей, и сейчас в Дамаске у власти находится новое политическое руководство, которое, выразил надежду американский лидер, сможет стабилизировать ситуацию в стране, а США, в свою очередь, дадут Сирии шанс на «возрождение».

Необходимо понимать, что Сирии сейчас в первую очередь необходим доступ к инвестициям, однако сложно представить себе инвесторов, которые будут готовы вкладывать деньги в разрушенное и не полностью контролируемое центральной властью государство с неоднозначным на данный момент политическим руководством.

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#сша #политика #экономика #санкции #сирия
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