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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Кремле отметили утрату интереса России к формату G8
Поскольку есть более репрезентативный и актуальный формат G20.

Сегодня президент США Дональд Трамп вновь подверг критике решение предыдущих американских властей вместе с их европейскими союзниками об исключении России из «Группы Восьми» (G8) в 2014 году и с огорчением признал, что возможность возвращения Москвы в данный формат на сегодняшний день уже упущена.

С чем связан тот факт, что она упущена, американский лидер не отметил, но за него это сделали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, интерес РФ к формату «Большой Восьмёрки» утрачен, потому что существует «более привлекательный» для страны формат «Группы Двадцати» (G20).

Также Песков добавил, что центр экономического развития за последние десятилетия сместился. Проще говоря, если раньше, причём в масштабах истории совсем недавно, центром экономики, промышленности и финансов был Запад, то сейчас он отдаёт это положение стремительно развивающимся экономикам глобального Юга, и в нынешних реалиях формат G20 более репрезентативен и актуален, чем формат «США, Канада, Япония и их европейские союзники».

Необходимо понимать, что в данной геополитической реальности членство России в преимущественно западных объединениях и организациях полностью лишено практического смысла. Чтобы этот смысл вновь появился, Западу необходимо полностью пересмотреть своё отношение к РФ, а для этого в европейских странах должно произойти полное обновление политических элит. Пока что такие тенденции наблюдаются в единичных европейских странах, и пока ни одна из них не является страной с крупной экономикой.

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#россия #политика
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