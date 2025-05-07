Президент США считает ошибочным решение об исключении РФ из него в первую очередь.

На протяжении многих лет Россия состояла в «Группе Восьми» (G8), которую также называли «Большой Восьмёркой». После крымских событий РФ из данного «клуба» была исключена, из-за чего страны Запада лишились одного из каналов связи с Москвой, а сам формат снова превратился в G7.

Данный факт президент США Дональд Трамп уже называл ошибкой со стороны западных стран в целом и администрации тогдашнего президента США Барака Обамы в частности, поскольку с Россией надо поддерживать контакты, а не разрывать их, и даже изъявлял желание вернуть Москву в «Большую Восьмёрку».

Понятно, что на сегодняшний день этот поезд уже давно ушёл со станции, и никакого возвращения России в единые с коллективным Западом структуры и форматы быть не может до тех пор, пока политика Запада в отношении РФ радикально не изменится. И вот сегодня то, что возможность возвращения Москвы в G8 упущена, отметил и Трамп.

Президент США выразил сожаление по этому поводу, вновь отметив, что исключение России из G8 было ошибкой, совершённой «некоторыми людьми», которым не следовало принимать такое решение.

Россия, в свою очередь, не видит никакого смысла в членстве в G8, поскольку сейчас существует более актуальный клуб G20 («Большая Двадцатка»), в котором состоят основные экономики как глобального Севера, так и глобального Юга.