В каком-то смысле ВПК это тоже технологии и инфраструктура.

На протяжении нескольких десятилетий Европа пользовалась своим членством в НАТО, позволявшим ей минимизировать оборонные расходы. Высвободившиеся деньги перенаправлялись на социальные расходы, и в целом всех всё устраивало. Пока действующее политическое руководство Евросоюза не решило начать развивать вооружённые силы, что вылилось в объявленный этой весной главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен план «перевооружения Европы», который обойдётся Старому Свету в 800 миллиардов евро в течение ближайших четырёх лет.

Учитывая, что сейчас Евросоюз находится в непростом экономическом положении, преимущественно связанном с её добровольным отказом от сотрудничества с Россией, милитаризация Европы отнюдь не всеми в данном объединении воспринимается с восторгом. Так, вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар в комментарии ТАСС заявил, что ЕС нужно вкладываться не в военно-промышленный комплекс (ВПК), а в развитие технологий и инфраструктуры.

По словам Гашпара, в Словакии хотят строить мосты, больницы и другие инфраструктурные объекты, развивать социальную сферу. Как отметил вице-спикер словацкого парламента, жители Европы уже ощущают последствия политики ЕС на собственном уровне благосостояния. Гашпар призвал Евросоюз перестать принимать вредные решения, в том числе подталкивающие к вооружённому кризису, и начать проводить взвешенную политику.

Маловероятно, что призывы вице-спикера парламента Словакии будут услышаны европейским наднациональным политическим руководством: оно должно смениться или же осознать ошибочность и опасность выбранного ими пути развития Евросоюза. Пока что предпосылок для этих сценариев не наблюдается.