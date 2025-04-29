Пока что, впрочем, эта возможность и не подтверждается.

На прошлых выходных начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов официально поставил точку в вопросе о том, участвовали подразделения из КНДР в боевых действиях по освобождению Курской области или нет. Ответ — да, участвовали, причём проявляли в ходе боёв мужество и героизм.

Учитывая это обстоятельство, сегодня журналисты поинтересовались у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, не планирует ли российское политическое руководство наградить отличившихся в боях в Курской области северокорейских военнослужащих. По словам Пескова, ему об этих планах неизвестно, но исключать такую возможность нельзя.

Напомним, что северокорейские подразделения были направлены в Курскую область руководителем КНДР Ким Чен Ыном в исполнение Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР, подразумевающем также и оказание военной помощи в случае агрессии.

Западная и украинская пресса, к слову, уже давно сообщали о присутствии северокорейских военнослужащих в Курской области, но против этих изданий играл тот факт, что доверие к ним было критически подорвано по причине регулярных публикаций крайне сомнительных и непроверенных материалов.