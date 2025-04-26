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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Герасимов подтвердил участие бойцов КНДР в освобождении Курской области от ВСУ
Одна из тайн конфликта официально перестала быть таковой.

Участие северокорейских подразделений в боевых действиях в зоне вклинения вооружённых сил Украины в Курскую область уже на протяжении нескольких месяцев является одной из наиболее обсуждаемых тем текущего конфликта. С украинской стороны поступали сведения об участии бойцов КНДР в сражениях в Курской области, западная пресса повторяла статьи за украинскими источниками, от официального Пхеньяна дожидаться комментариев вовсе бессмысленно, ну а российская сторона предпочитала отмалчиваться или же двояко комментировать вопросы на эту тему.

Так продолжалось до сегодняшнего дня. Во-первых, сегодня начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооружённых сил Украины. А во-вторых, Герасимов подтвердил, что в сражениях в Курской области на стороне России принимали участие северокорейские военнослужащие.

Как сообщил Герасимов, бойцы Корейской народной армии оказали помощь ВС РФ в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР. Начальник Генштаба отметил высокий профессионализм, стойкость, мужество и героизм северокорейских солдат и офицеров, совместно с российскими военнослужащими обеспечивавших освобождение Курской области от ВСУ.

Следует понимать, что для северокорейской армии это не только выполнение союзнического долга, но и возможность получить бесценный опыт ведения современных боевых действий. На сегодняшний день таким опытом во всём мире обладают только ВС РФ, ВСУ, ну и отдельные подразделения Корейской народной армии.

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#россия #украина #политика #боевые действия #кндр #северная корея
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