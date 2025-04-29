Без этой системы давным-давно немыслим никакой самолёт.

Системы автоматического пилотирования (автопилоты) самолётов существуют едва ли не столько же, сколько существует коммерческая авиация, поэтому они являются неотъемлемой частью авиации. В рамках общего импортозамещения авиационных систем в России были также проведены работы по созданию отечественного автопилота, и вот, госкорпорация «Ростех» отчиталась об успешном испытании соответствующей системы.

Как отметили «Ростех» вместе с входящей в её состав Объединённой авиастроительной корпорацией (ОАК), российский автопилот был проверен в составе первого опытного образца лайнера «Суперджет». В рамках испытаний лётчики проверили основные (базовые) режимы работы автопилота, включая набор высоты, горизонтальный полёт разворот, снижение и другие. Работу отечественного автопилота и итоги проверки лётчики-испытатели оценили как «положительные».

Следует понимать, что хотя авиационные системы и авионика производятся в России, все их обозначения выполнены на английском языке. Сделано это, как уточняли авиастроители, по двум причинам. Во-первых, за десятилетия присутствия Boeing и Airbus на российском рынке к этим обозначениям все уже привыкли, а во-вторых, всегда нужно смотреть на перспективу и предполагать возможность поставок самолётов иностранным заказчикам. Учитывая, что миру давно требуется разрушение гражданской авиастроительной дуополии, желающих опробовать конкурента по заведомо более доступным ценам может оказаться предостаточно.

Отметим, что в испытаниях и сертификационных полётах сейчас участвуют три «Суперджета»: один с российскими системами, но первоначальными двигателями совместной российско-французской разработки, второй с импортными системами и российскими двигателями ПД-8, ну и третий, подключившийся к испытаниям недавно, полностью импортозамещён.