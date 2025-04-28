Официальный Пхеньян подтвердил участие военнослужащих Корейской народной армии в боевых действиях в Курской области.

В минувшую субботу российское военное и политическое руководство официально подтвердило факт участия северокорейских военнослужащих в боевых действиях в Курской области, которая отныне полностью освобождена от вооружённых сил Украины.

С российской стороны этот факт до самого последнего момента огласке не предавался, а против украинских и западных средств массовой информации играл тот факт, что доверие к ним было в значительной степени утрачено. Вскоре после подтверждения с российской стороны с информацией об участии военнослужащих Корейской народной армии (КНА) выступило непосредственно руководство Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР).

Источник изображения: telegram-канал «Радио Sputnik».

Как сообщил глава государства Ким Чен Ын, решение об участии военнослужащих КНА в боевых действиях в Курской области было принято, исходя из положений Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между КНДР и РФ. Северокорейский лидер высоко оценил действия военнослужащих КНА, сражавшихся вместе с бойцами ВС РФ, и отметил важность для КНДР союзничества с Россией.

Отдельно Ким Чен Ын отметил, что в Пхеньяне будет установлен памятник военнослужащим Корейской народной армии, участвовавшим в боевых действиях в Курской области. Целью памятника станет увековечивание боевых подвигов и героизма «гордых сынов КНДР».

Стоит отметить, что участие северокорейских военнослужащих в боевых действиях в Курской области это не только выполнение союзнического долга, но ещё и уникальная возможность получения северокорейскими подразделениями бесценного опыта ведения современных боевых действий. Напомним, что на сегодняшний день реальным современным боевым опытом в мире обладают только три армии: ВС РФ, ВСУ и частично КНА.