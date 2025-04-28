Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В столице КНДР установят памятник участникам освобождения Курской области
Официальный Пхеньян подтвердил участие военнослужащих Корейской народной армии в боевых действиях в Курской области.

В минувшую субботу российское военное и политическое руководство официально подтвердило факт участия северокорейских военнослужащих в боевых действиях в Курской области, которая отныне полностью освобождена от вооружённых сил Украины.

С российской стороны этот факт до самого последнего момента огласке не предавался, а против украинских и западных средств массовой информации играл тот факт, что доверие к ним было в значительной степени утрачено. Вскоре после подтверждения с российской стороны с информацией об участии военнослужащих Корейской народной армии (КНА) выступило непосредственно руководство Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР).

Источник изображения: telegram-канал «Радио Sputnik».

Как сообщил глава государства Ким Чен Ын, решение об участии военнослужащих КНА в боевых действиях в Курской области было принято, исходя из положений Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между КНДР и РФ. Северокорейский лидер высоко оценил действия военнослужащих КНА, сражавшихся вместе с бойцами ВС РФ, и отметил важность для КНДР союзничества с Россией.

Отдельно Ким Чен Ын отметил, что в Пхеньяне будет установлен памятник военнослужащим Корейской народной армии, участвовавшим в боевых действиях в Курской области. Целью памятника станет увековечивание боевых подвигов и героизма «гордых сынов КНДР».

Стоит отметить, что участие северокорейских военнослужащих в боевых действиях в Курской области это не только выполнение союзнического долга, но ещё и уникальная возможность получения северокорейскими подразделениями бесценного опыта ведения современных боевых действий. Напомним, что на сегодняшний день реальным современным боевым опытом в мире обладают только три армии: ВС РФ, ВСУ и частично КНА.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#россия #украина #политика #боевые действия #кндр #северная корея
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Тестируем RTX 3080 в The Last of Us Part II с последними патчами и без спойлеров
50
Всесторонний обзор и тест видеокарт в Clair Obscur: Expedition 33 от TechPowerUp без спойлеров
45
4000 часов в Total War Warhammer — взгляд на будущее игровой индустрии
1
Обзор трех моих любимых фильмов о геймерах: “Волшебник”, “Пиксели” и “Нубы”
3
14 лучших недорогих видеокарт для геймеров, которые играют на ПК нерегулярно — новые и с Авито
3
Новый военный корабль КНДР Choi Hyon имеет 74 ракетные пусковые установки
1
В поисках игр для Linux: Alien Blaster, Amoebax, Amphetamine, Angband, Animals, Ardentryst
16
Репортаж с выставки потребительской электроники ICEE 2025 в Экспоцентре
4

Сейчас обсуждают

Docent
13:57
АНАЛитик не рассказал, как в 75 лет у станка стоять. АНАЛитик в своей жизни ничего тяжелее члена не держал...
Экономический аналитик из РАНХиГС рассказал о способах увеличения размера будущей пенсии
Bryant333
13:53
Все для хомячков.
Видеокарты GeForce RTX 5080 SUPER и 5070 SUPER могут получить 24 и 18 ГБ видеопамяти
nonses84
13:52
Они что из золота? Откуда такая цена на поделие с функциональностью часов за 50 евро? Чтоб сдохли из-за батареи через два года?
В Китае разработали робота CyberSense для точной имплантации микроэлектродов в мозг
Chihonya
13:48
Ответ тебе только один, успешный ты наш бомж)
14 лучших недорогих видеокарт для геймеров, которые играют на ПК нерегулярно — новые и с Авито
nonses84
13:48
Вот бы еще в мороженки его не добавляли.
В РФ планируют запретить использование пальмового масла в продуктах для детских садов, школ и вузов
nonses84
13:40
Говно , это когда ты покупаешь карту в три дорога, а под нее не могут уже который месяц нормально драва запилить!
Asus представила маршрутизатор RT-BE82U Wi-Fi 7 со скоростью 6500 Мбит/с
nonses84
13:38
Если розетка не оплачивается, то в любом случае это выгодно.
AMD официально анонсировала Radeon RX 9070 GRE в Китае — в играх на 6% быстрее RX 7900 GRE
222
13:32
а вот боинг не платит и все равно идет ко дну
Год назад Intel выплатила клиентам $1,6 млрд, чтобы те покупали её продукцию
wild cat
13:29
За такую цену можно купить и SUMO а не какой то HUAWEI.
В Китае разработали робота CyberSense для точной имплантации микроэлектродов в мозг
dimkahon
13:28
Ясно, говно!
Asus представила маршрутизатор RT-BE82U Wi-Fi 7 со скоростью 6500 Мбит/с
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем