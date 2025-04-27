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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Рубио: США не вводят новые санкции против РФ, чтобы не помешать мирному процессу
Такова причина по версии госсекретаря США.

Несмотря на то, что президентом США стал Дональд Трамп, администрация которого демонстрирует понимание реального хода украинского конфликта и стремится к его урегулированию, далеко не все представители американского политического класса разделяют подход и мнение нового руководства страны. Многие, например, продолжают призывать к введению против России дополнительных санкций, полагая, что это каким-то образом способно изменить геополитическую реальность.

Пока что американское руководство сохраняет способность проводить выбранную им внешнюю политику: в частности, государственный секретарь США Марко Рубио в рамках интервью телеканалу NBC News дал ответ на вопрос о дальнейших санкциях в отношении России. По словам Рубио, Вашингтон не вводит против Москвы новые ограничения, чтобы не помешать дипломатической работе между двумя государствами.

Как добавил глава Госдепа США, администрация Трампа сохраняет надежду на то, что дипломатические усилия по мирному урегулированию принесут свои плоды, и не хотят отдаляться от этого процесса, а введение новых ограничений против России нарушит всю с большим трудом идущую дипломатическую работу.

Напомним, что Вашингтон также рассчитывает восстановить экономические отношения с Москвой: США и РФ есть, что предложить друг другу, а новые санкции несовместимы ни с каким восстановлением и нормализацией двусторонних отношений. Ограничения нужно наоборот полностью снимать, о чём, собственно, и идёт реальный разговор между двумя сторонами; по крайней мере, если верить публикациям в западных средствах массовой информации.

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#россия #сша #политика #экономика #санкции
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