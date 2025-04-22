Спецпосланник президента США продолжит диалог с президентом России.

Сегодня помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков в комментарии журналистам заявил, что в Кремле знают о планах спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа снова посетить Россию с визитом. Данное известие сразу же разлетелось сначала по российским, а затем и по американским новостным ресурсам, поэтому как только у американских журналистов появилась возможность спросить у представителей администрации Трампа о планах Уиткоффа на эту неделю, ответ был незамедлительно получен.

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, Стив Уиткофф действительно на этой неделе посетит Россию с целью продолжения диалога с президентом Владимиром Путиным.

В какой конкретно день Уиткофф прилетит в Москву, не уточняется, как не упоминается и тема разговора. Догадаться, впрочем, нетрудно, что обсуждать в основном будут урегулирование украинского кризиса.

Отметим, что на эту неделю в западной прессе возлагаются большие надежды в деле урегулирования конфликта на Украине: завтра в Лондоне состоятся переговоры на эту тему, в рамках которых, как сообщается, будут обсуждаться варианты завершения боевых действий. Предположительно, Стив Уиткофф отправится в Россию после завершения этих переговоров с целью донесения до российской стороны их итогов. Российские условия, впрочем, известны, и Москва от них пока отступать не намеревается.