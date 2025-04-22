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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Кремле сообщили о плане спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа приехать в Москву на этой неделе
Челночная дипломатия на высоком уровне продолжается.

Специальный посланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, который сейчас активно участвует в попытках разрешить украинский кризис, наладить американо-российские отношения и урегулировать проблему иранской ядерной программы, стал частым гостем в России.

Уже трижды Уиткофф приезжал в РФ и встречался с Владимиром Путиным, и вот сегодня помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что новый визит уполномоченного президентом США спецпосланника ожидается на этой неделе.

Что Уиткофф будет обсуждать с российским политическим руководством в случае визита, не уточняется, но нетрудно предположить, что основная тема будет прежней: урегулирование украинского конфликта и восстановление отношений между РФ и США. Учитывая, что сейчас в Европе проходят встречи на тему Украины, рискнём предположить, что Уиткофф передаст Путину сведения о достигнутых в их ходе договорённостях и, в свою очередь, передаст российские условия и требования европейским политическим деятелям.

В последний раз Стив Уиткофф был в России 11 апреля. Его принял Владимир Путин, и диалог президента России со спецпосланником президента США продолжался более четырёх с половиной часов.

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#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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