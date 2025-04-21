Стремление Киева в НАТО при поддержке Запада — это одна из первопричин текущего конфликта.

На прошлой неделе специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог заявил, что тема вступления Киева в Североатлантический альянс (НАТО) уже даже не обсуждается. По словам Келлога, эта цель недостижима и опасна, и соответствующими сведениями с администрацией США делился ещё в 2008 году Уильям Бернс, занимавший тогда должность посла США в РФ.

Учитывая, что стремление Украины в НАТО по причине недопустимости такого развития событий для России стало одной из первопричин текущего украинского кризиса, вполне естественно, что в Кремле позитивно оценивают заявления представителей американской администрации.

Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что исходящие из США заявления относительно членства Украины в НАТО «вызывают удовлетворение» в Москве, поскольку соответствуют российской позиции по данному вопросу.

Напомним, что на нереалистичность сценария вступления Украины в НАТО намекал и сам президент США Дональд Трамп, отмечавший, что ответ на этот вопрос для Киева «очевиден» на протяжении последних сорока лет.