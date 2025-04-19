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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Спецпосланник Трампа Кит Келлог заявил, что Украина не станет членом НАТО
Соответствующая цель недостижима, и в США, добавил Келлог, об этом говорят ещё с 2008 года.

Одной из причин начала Россией её специальной военной операции на Украине стало стремление Киева в НАТО при всецелой поддержке данного процесса со стороны администрации бывшего президента США Джо Байдена.

Администрация Дональда Трампа более трезво оценивает риски от вступления Украины в Североатлантический альянс, поэтому сегодня специальный представитель президента США по России и Украине Кит Келлог в комментарии телеканалу Fox News заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО не обсуждается: страна не станет частью данного военно-политического блока.

Как справедливо напомнил Келлог, недостижимость цели вступления Украины в НАТО была озвучена ещё в 2008 году тогдашним послом США в России Уильямом Бернсом. Хотя Келлог не отметил, почему эта цель была охарактеризована Бернсом как недостижимая, но мы со своей стороны напомним, что это было связано с официальными комментариями Москвы о неприемлемости такого развития событий. Администрация Байдена учитывать мнение своих предшественников не стала, итог этого всем известен.

Также сегодня помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, с 1998 по 2008 год занимавший должность посла РФ в США, заявил, что Вашингтон понимает первопричины украинского конфликта. Означает ли это, что США готовы использовать все свои политико-дипломатические средства для того, чтобы обеспечить нейтральный и демилитаризованный статус Украины, на котором настаивает Россия, вопрос открытый.

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#россия #украина #сша #политика #боевые действия #нато
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Спецпосланник Трампа Кит Келлог заявил, что Украина не станет членом НАТО
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