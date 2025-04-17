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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ЦБ: средневзвешенный срок ипотеки в России приблизился к 26 годам
Достигнув в феврале 2025 года значения в 25 лет и 10 месяцев, если быть точными.

Ипотека — это реальность, с которой сталкиваются многие из тех, кому судьбой не было уготовано стать ребёнком богатых родителей или же получить жильё в наследство от бабушек/дедушек. Дефицит жилья в России, особенно в популярных регионах, значителен, что приводит к дисбалансу спроса и предложения и, как следствие, к росту цен.

В свою очередь, увеличивается и средний срок погашения заёмщиками ипотечных кредитов. Согласно статистике Центрального банка, к февралю текущего года средний срок выплаты ипотеки в России достиг 25 лет и 10 месяцев для готового жилья и 26 лет и 11 месяцев для жилья, находящегося на этапе строительства.

При этом средневзвешенная ставка по ипотеке в России в феврале текущего года снизилась до 7,7 % годовых на фоне продолжающейся государственной поддержки данной формы кредитования, что при повышении стоимости жилья приводит к увеличению сроков погашения ипотечного кредита: сумма увеличивается, а процентная ставка остаётся на прежнем уровне или даже снижается.

Эксперты связывают происходящее с тем, что ежемесячные ипотечные платежи для семей перестают быть посильными, и банки идут им навстречу, увеличивая сроки погашения кредита. Проще говоря, рост доходов заёмщиков сильно уступает росту цен на жильё.

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#россия #финансы #экономика #кредиты #ипотека #кредитование #жильё
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