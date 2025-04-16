Прошлый рекорд был установлен в 1920 году.

Погода в этом году продолжает удивлять жителей средней полосы России. Очень тёплая зима, позволившая сэкономить на отоплении, ранняя весна, и всё сопровождается температурными рекордами. Когда метеорологи спрогнозировали на этой неделе в московском регионе повышение температуры воздуха до +22 ℃ и даже до +25 ℃, стало ясно, что специалисты будут сообщать о рекордах.

Так и случилось. Михаил Леус, занимающий должность ведущего специалиста в центре погоды «Фобос», сообщил, что сегодняшний день стал самым тёплым 16 апреля в Москве за всю историю метеонаблюдений. Днём воздух в столице России прогрелся до +21,2 ℃, что на 0,2 градуса превышает предыдущий рекорд 16 апреля, зафиксированный в 1920 году.

По сути, в столичном регионе установилась даже не весенняя, а летняя температура воздуха. По прогнозам синоптиков, к выходным в Москве и Подмосковье воздух прогреется до +25 ℃ днём и до +13 ℃ ночью. На следующей неделе метеорологи обещают снижение дневной температуры в московском регионе до +12 ℃ — +17 ℃, что, впрочем, тоже превышает средний показатель для апреля. Обычно такая температура в столичном регионе устанавливается ближе к середине мая.

Также сегодня Дептранс Москвы порекомендовал автолюбителям начинать «переобувать» свои машины на летние шины и не затягивать с данным процессом, поскольку зимняя резина при высоких температурах снижает свои характеристики, что небезопасно, и быстрее изнашивается.