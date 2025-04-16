Фактически этот период начался ещё в марте, но затем погода преподнесла сюрприз.

Погода в средней полосе России в этом году преподносит один сюрприз за другим. Рекордно тёплая и практически лишённая снега зима, ранняя весна, затем воздействие циклона и выпадение практически месячной нормы снега в начале апреля. Погодная нестабильность вносит поправки в жизнь автомобилистов, которые «переобули» своих железных коней на летнюю резину ещё в марте на фоне прогнозов о тёплой погоде, чтобы затем неожиданно узнать о надвигающемся циклоне и выпадении снега.

Что ж, погодная нестабильность в плане пользования автомобилями завершилась: сейчас в средней полосе России установилась полноценная климатическая весна, а Департамент транспорта (Дептранс) Москвы опубликовал официальное заявление, гласящее о том, что в столице уже можно спокойно переходить на летнюю резину.

В Дептрансе советуют не затягивать с «переобуванием» своего автомобиля: на этой и на следующей неделе метеорологи обещают необычайно тёплую для апреля погоду с температурой воздуха, достигающей +24 ℃. Зимние шины при столь высоких температурах быстро размягчаются, что не только негативно влияет на управляемость транспортного средства, но и приводит к повышенному износу протектора.