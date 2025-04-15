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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Новый российский атомный ледокол «Якутия» вышел в свой первый рабочий рейс
Очередной важный этап в жизни судна.

Строительство любого гражданского судна или военного корабля — это всегда многоэтапный процесс, который завершается только отправкой готового покорителя морей в порт приписки. Новый российский атомный ледокол «Якутия», прошедший все необходимые испытания, отправился на прошлой неделе в Мурманск.

Несмотря на долгий путь из Санкт-Петербурга в Мурманск, без дела «Якутия» долго простаивать не стала, и уже сегодня ФГУП «Атомфлот» поделилось новостью о том, что новый атомный ледокол отправился в свой первый рабочий рейс из Мурманска в Енисейский район Карского моря.

Напомним, что «Якутия» является третьим серийным (и четвёртым вообще, включая головное судно «Арктика») атомным ледоколом проекта 22220. В задачу ледоколов этого типа входит обеспечение круглогодичной навигации вдоль северных территорий России, а также по Северному морскому пути.

По мнению многих экспертов и аналитиков, именно Северный морской путь в перспективе станет основной транспортной артерией, соединяющей Европу и Азию. Впрочем, для этого европейский рынок сначала должен выбраться из экономического кризиса, в который он попал в рамках череды принятых европейскими политическими деятелями неоднозначных решений.

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#россия #экономика #транспорт #промышленность #машиностроение #судостроение #ледоколы #атомные ледоколы
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