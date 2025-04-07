В данном случае портом приписки служит Мурманск.

Ещё один атомный ледокол проекта 22220 — «Якутия» — завершил весь цикл испытаний и отправился выполнять свои прямые обязанности. О том, что новый ледокол покинул Балтийский завод в Санкт-Петербурге и взял курс на Мурманск, сообщили в пресс-службе Объединённой судостроительной корпорации (ОСК).

Путь ледоколу предстоит долгий, поскольку, несмотря на географическую относительную близость судостроительного завода к порту приписки, фактически «Якутии» предстоит пройти Балтийское море, затем выйти в Атлантический океан, обогнуть северные границы Европы и уже затем осуществить последний рывок до Мурманска.

Российские атомные ледоколы проекта 22220 являются самыми мощными представителями своего класса кораблей и предназначены для осуществления круглогодичной навигации по Северному морскому пути.

Вообще, на Северный морской путь как на транспортную артерию, соединяющую Европу и Азию, возлагаются большие надежды: данный путь безопасен, контролируется на большей части своей протяжённости исключительно Россией, а также гораздо короче и, как следствие, дешевле для перевозчиков и покупателей, чем традиционные маршруты.