Вроде бы про участие ЕС в урегулировании все всё сказали: ЕС поставят перед свершившимся фактом.

Сейчас Евросоюз и украинское политическое руководство, которое начало экстренно искать в европейцах сочувствующих своему делу, и здесь, надо отметить, долго искать не пришлось, находятся в раздумьях, как быть дальше с украинским кризисом. Финансово и военно-технически Европа самостоятельно этот кризис не «потянет» ни при каких обстоятельствах, и если США отстранятся от этого конфликта, что выглядит вполне вероятным сценарием, который хочет реализовать новая американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом, то Брюссель и Киев будут поставлены в положение выбора между плохим и очень плохим вариантами: либо признать объективную реальность, либо продолжать кризис, пока Россия не добьётся всех целей специальной военной операции силовым способом.

С логической точки зрения, нужно как можно быстрее принимать условия Москвы и завершать конфликт. Понимание этого вроде бы начинает слышаться в заявлениях официального Киева, но пока что эти заявления делаются неохотно, как будто имеется какая бы то ни было позитивная для Украины альтернатива. Так, сегодня Владимир Зеленский заявил, что готов вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, но при условии присутствия на этих переговорах представителей США и ЕС. Проще говоря, переговоры должны быть четырёхсторонними.

И хотя желание Зеленского можно понять, но крайне маловероятно, что реальные стороны данного кризиса — РФ и США — будут его учитывать. Со стороны Вашингтона уже прозвучало, что Европа не будет участвовать в переговорах, и что попытки урегулировать кризисные явления будут проходить в трёхстороннем формате с участием Москвы, Вашингтона и Киева, причём, положение Киева в этом формате будет явно не равнозначным Москве и Вашингтону.

Необходимо понимать, что России и Соединённым Штатам предстоит огромная работа по переводу двусторонних отношений хотя бы в состояние холодного противостояния, а не неприкрытой раздутой конфронтации с горячей фазой в виде использования Украины в качестве прокси. Понятно, что ни о какой дружбе и уж тем более союзничестве с США и речи быть не может (забывать, что натворил Вашингтон на Украине, пусть и при другой администрации, но всё-таки никогда и никому нельзя), но выработать точки соприкосновения и затушить пожары в двусторонних отношениях вполне можно. Для этого необходимо начать хотя бы обсуждать новую архитектуру европейской безопасности.