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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Келлог допустил, что Европа не будет присутствовать на переговорах по Украине
И это будет правильно, потому что Европа в её нынешних форме и состоянии недоговороспособна.

Украинский кризис является в первую очередь геополитическим противостоянием России и США, ставшим неизбежным после того, как предыдущая администрация Белого дома в декабре 2021 года отказалась мирно решать назревший кризис в отношениях с Москвой. Оппозиционные партии в европейских государствах это понимают, но пока что реальная власть в Европе находится у плодов глобалистского проекта в лице Евросоюза. А это значит, что при переговорах между РФ и США по Украине никакой Европы за соответствующим столом, скорее всего, не будет — по причине бессмысленности их участия в оных.

И вот, сегодня такой сценарий допустил спецпредставитель президента США Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог. В рамках Мюнхенской конференции по безопасности модератор встречи поинтересовалась у Келлога, может ли он подтвердить, что и украинцы, и европейцы будут участвовать в переговорах по урегулированию украинского кризиса, на что сам представитель Трампа дал любопытный ответ.

«Ответ на вторую часть вашего вопроса — нет. Ответ на первую часть вашего вопроса — да, конечно, украинцы будут за столом [переговоров]», — заявил Келлог.

По сути, спецпредставитель Трампа прямым текстом допустил возможность, а, скорее, даже желание администрации США не включать Европу в переговорный процесс. На самом деле, это абсолютно правильное решение, поскольку Европа в её нынешних форме и состоянии недоговороспособна и может только сорвать весь переговорный трек своими необоснованными требованиями и условиями. Идея в том, чтобы лишить Украину дипломатической поддержки Европы и принудить Киев к урегулированию.

#россия #украина #сша #политика #евросоюз
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