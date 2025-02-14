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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский заявил, что из россиян он готов встретиться только с Путиным
Для встреч рангом пониже есть переговорные делегации.

За эту неделю в геополитике произошло больше, чем за последние десять лет вместе взятых. Президенты России и США начали общаться, причём делать это взаимоуважительно и на равных, США стремительно отстраняются от глобалистского проекта, ну а Европа, которая сделала ставку на «зеро» и закономерно в этой ставке проиграла, продолжает гнуть свою линию с намёком на противостояние администрации Дональда Трампа. Понятно, что Европа как участник международных отношений никакого реального влияния на эти самые международные отношения не имеет, причём чем дальше, тем слабее будет её положение в мире, поэтому никто всерьёз идею конфронтации ЕС с США не воспринимает. На фоне всего происходящего маячит мирное урегулирование украинского кризиса, и сегодня Владимир Зеленский заявил, что есть только один представитель России, с которым он готов встретиться и обсуждать сложившиеся проблемы.

«Я не буду встречаться с россиянами. Я готов встретиться только с одним россиянином — с Путиным», — заявил Зеленский, добавив, что в рамках этой гипотетической встречи готов обсуждать выработанные условия урегулирования и гарантии безопасности. Пока что готового плана у США, добавил Зеленский, он не видит.

Во всей этой прекрасной истории не упоминается главное: готов ли Путин встречаться с Зеленским? Бытует мнение, что Россия и США решат между собой кризисные явления, а Европу и тем более Украину поставят перед свершившимся фактом.

Европа, конечно, крайне недовольна тем, что её оставляют за бортом международных отношений, но, как справедливо отметил вчера премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Евросоюз сам в этом виноват, потому что вместо ведения грамотной политики и серьёзной дипломатии вёл себя неадекватно, агрессивно, желал поражения России и потворствовал экономической агрессии в отношении РФ. И во всех аспектах проиграл, что прекрасно видно по экономическому коллапсу Европы, ведущему, в свою очередь, к политическим кризисам в ключевых европейских странах.

#россия #украина #политика #боевые действия
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