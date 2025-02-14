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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Трамп: на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча по Украине
Тяжёлая работа пошла. А ведь всего-то надо было позвонить.

Все годы в период с начала 2022 года по самое начало 2025 года никаких реальных контактов между Москвой и Вашингтоном не было, и, как оно часто бывает, чтобы эти контакты возникли, достаточно было просто позвонить и обсудить позиции сторон. Понятно, что за последние несколько лет многое изменилось, и если бы не результативность российских вооружённых сил и российской экономики, позволившие РФ вернуть свой утраченный в 1991 году статус, то и сам президент США Дональд Трамп с его командой не факт, что смогли бы переизбраться, и причин искать компромиссы у американской стороны бы не было. Данный факт необходимо помнить и учитывать, осознавая, чего России стоило общение с США на равных.

Тем не менее, процесс идёт, и президент США Дональд Трамп с поразительной активностью старается разрешить украинский кризис. Так, буквально только что Трамп сообщил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии пройдёт встреча по украинскому вопросу представителей США, РФ и Украины. Президент США уточнил, что встреча состоится между «должностными лицами высокого ранга», но не между президентами.

Чуть ранее, напомним, Трамп заявил, что завтра (уже сегодня), 14 февраля, пройдёт встреча представителей США, РФ и Украины. Иными словами, нас ждёт череда своего рода конференций, в рамках которых стороны будут договариваться о мирном урегулировании. И здесь надо осознавать, что у России есть целый ряд краеугольных условий, которые должны быть выполнены обязательно, дабы гарантировать долгосрочное, стабильное урегулирование.

#россия #украина #сша #политика
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