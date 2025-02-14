Завтра будет интересно.

Завтра в Мюнхене стартует конференция по безопасности. Россия в этом мероприятии давно уже не участвует, потому что не видит в этом совершенно никакого смысла, но в этот раз будет сделано исключение. По крайней мере, о том, что российская делегация приедет в Мюнхен, чтобы встретиться с американской и украинской делегациями, сообщил президент США Дональд Трамп.

«У нас завтра встреча в Мюнхене. Россия будет там, с нашими людьми, и Украина тоже приглашена», — заявил Трамп.

Президент США добавил, что не знает, кто конкретно будет представлять Россию, но очевидно, что раз США смогли убедить РФ посетить данную конференцию, то будет что-то серьёзное.

С российской стороны подтверждений комментария Трампа не поступало.