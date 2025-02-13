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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Трамп намерен встретиться с Путиным в Саудовской Аравии
Выбор локации вполне естественен.

Несколько часов назад прошёл первый публичный телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Обе стороны не стали уточнять, по чьей инициативе состоялся данный разговор, недвусмысленно намекая на то, что он был нужен и Москве, и Вашингтону. В ходе разговора лидеры двух сверхдержав обсуждали преимущественно урегулирование украинского кризиса, а также ряд других важных вопросов. Стороны согласились с тем фактом, что взаимодействие США и РФ важно для общего благополучия, а также договорились немедленно начать работу переговорных групп на очень высоком государственном уровне.

Путин и Трамп пригласили друг друга приехать с визитами в свои страны, но пока что об этом говорить слишком преждевременно. Очевидно, что первая личная встреча глав государств, если она вообще состоится, должна пройти на нейтральной территории. В Европе таких нейтральных территорий больше нет, поскольку Швейцария решила сломать свой вековой нейтралитет, присоединившись к незаконным антироссийским рестрикциям, а Финляндия вступила в НАТО, поэтому встречаться Путин с Трампом, в теории, будут за пределами Старого Света.

И вот, «РИА Новости» со ссылкой на CBS News передаёт, что такой площадкой для встречи Трампа с Путиным может стать Саудовская Аравия. Выбор достаточно логичный: и Путин, и Трамп поддерживают позитивные отношения с Эр-Риядом в целом, а также хорошо на личном уровне ладят с саудовским наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом.

Итак, начало положено, и пока что оно вызывает осторожный оптимизм в деле не просто остановки, а полного устранения всех первопричин украинского кризиса. Это базовое условие России. А чтобы его реализовать, необходимо возвратиться к предложению Москвы Вашингтону от декабря 2021 года, предполагающему отвод военной инфраструктуры НАТО на границы 1997 года вкупе с формированием новой архитектуры безопасности в Европе с ключевым участием РФ в решении всех европейских вопросов. Трудно себе представить, как первопричины нынешнего кризиса можно решить без полного и безоговорочного выполнения этих условий.

#россия #сша #политика
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