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Редакция
События в мире Михаил Андреев
После разговора с Путиным Трамп сразу позвонил Зеленскому
И уведомил его о том, что США и РФ будут договариваться.

Сегодня между президентами России и США состоялся первый официальный публичный телефонный разговор. То, что лидеры сверхдержав общались и до этого, очевидно по ряду признаков и заявлений, но сегодня они созрели до того, чтобы сделать своё общение публичным. Если резюмировать, то главы государств условились о необходимости совместной работы друг с другом ради общего блага, о необходимости завершения украинского кризиса при условии искоренения его первопричин, причём переговоры между представителями РФ и США начинаются немедленно.

О последнем президент США Дональд Трамп пообещал сразу же известить Украину, дабы непреднамеренно ударить по самолюбию Владимира Зеленского, которого ставят перед фактом, что будущее Украины решается без её участия. И, надо отметить, Трамп сдержал обещание и сразу же после разговора с президентом России Владимиром Путиным позвонил Зеленскому.

Диалог продолжался около десяти минут против полутора часов с Путиным, и в рамках этого диалога Трамп заявил, что и Путин, и Зеленский хотят мира. Трамп добавил, насколько важно завершить боевые действия, и отметил, что в пятницу в Мюнхене пройдёт встреча вице-президента США Джей Ди Вэнса и Госсекретаря США Марко Рубио с представителями Киева.

Разумеется, пока рано говорить о возможных контурах урегулирования. Россия твёрдо стоит на своих условиях, которые должны быть выполнены безоговорочно и в полном объёме: признание новой территориальной реальности, снятие с РФ всех санкций, введённых с 2014 года, демилитаризация и денацификация Украины, её нейтрализация. Ни один из этих пунктов не может быть проигнорирован, потому что неисполнение любого из них будет означать сохранение первопричин кризиса.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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