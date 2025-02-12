Важная веха в процессе рождения двигателя.

Авиационные двигатели — это запредельно сложные механизмы, которые должны выдерживать чудовищные нагрузки при самых разных условиях окружающей среды: от пустынной жары с пылью и песком до арктических и высотных условий, когда за бортом температура опускается до минус пятидесяти и ниже. Поскольку новейший российский авиадвигатель ПД-14 будет устанавливаться на главную надежду отечественного гражданского авиапрома — лайнер МС-21 — то эксплуатироваться он будет именно в разнообразных средах. В связи с этим сегодня двигатель получил сертификацию, подтверждающую возможность его использования при низких температурах.

Двигатель ПД-14 является первым российским авиационным двигателем для самолёта гражданской авиации, разработанным после крушения Советского Союза. Двигатель полностью соответствует всем современным требованиям экологичности, экономичности, шумности и, что самое главное, тяги. К слову, индекс «14» в наименовании двигателя — это значение тяги в тоннах на максимальной мощности.

Лайнеры МС-21 будут комплектоваться двумя двигателями ПД-14. Кроме того, на основе ПД-14 был разработан двигатель меньшей тяги ПД-8 для импортозамещённых версий SJ-100, а также будет создан мощный двигатель ПД-35 для современных версий Ил-96.