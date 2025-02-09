Но и подтверждать не стали.

Не секрет, что усилиями предыдущей администрации США отношения между Вашингтоном и Москвой на сегодняшний день самые плохие за последние 60 лет. Хуже было только в период Карибского кризиса, но и тогда лидеру двух сверхдержав смогли договориться, сохранив не только человечество, но и собственные лица. Что-то похожее придётся делать и администрации нового президента США Дональда Трампа.

В Кремле не раз говорили, что первый шаг должна сделать та сторона, которая разрывала отношения, и вот, эти шаги делаются. О том, что переговоры президентов США и России ведутся уже на протяжении нескольких недель, очевидно из постоянно меняющейся в сторону смягчения и адекватности риторики представителей новой американской администрации: только от российской стороны они могли узнать истинное положение дел и скорректировать на его основе свои заявления. Вот и сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Мы об этом сообщили в нашей предыдущей редакционной заметке.

Теперь же очередь комментария российской стороны. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле ни подтверждают, ни опровергают факт состоявшегося телефонного разговора между лидерами РФ и США. Если перевести с канцелярско-дипломатического языка на обычный русский, то эта формулировка обычно означает, что переговоры действительно имели место, но на сегодняшний день Москве нечего о них сказать.

Проще говоря, пока ведётся дипломатическая работа и вырабатываются контуры дальнейших обсуждений. И впереди паровоза Песков не бежит. Ясно одно: когда обе стороны официально прямым текстом подтвердят факт переговоров, и уж тем более когда подробности этих переговоров станут достоянием общественности, это будет означать, что договорённости по ключевым вопросам были достигнуты.