Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Кремле не стали опровергать телефонный разговор Путина и Трампа
Но и подтверждать не стали.

Не секрет, что усилиями предыдущей администрации США отношения между Вашингтоном и Москвой на сегодняшний день самые плохие за последние 60 лет. Хуже было только в период Карибского кризиса, но и тогда лидеру двух сверхдержав смогли договориться, сохранив не только человечество, но и собственные лица. Что-то похожее придётся делать и администрации нового президента США Дональда Трампа.

В Кремле не раз говорили, что первый шаг должна сделать та сторона, которая разрывала отношения, и вот, эти шаги делаются. О том, что переговоры президентов США и России ведутся уже на протяжении нескольких недель, очевидно из постоянно меняющейся в сторону смягчения и адекватности риторики представителей новой американской администрации: только от российской стороны они могли узнать истинное положение дел и скорректировать на его основе свои заявления. Вот и сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Мы об этом сообщили в нашей предыдущей редакционной заметке.

Теперь же очередь комментария российской стороны. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле ни подтверждают, ни опровергают факт состоявшегося телефонного разговора между лидерами РФ и США. Если перевести с канцелярско-дипломатического языка на обычный русский, то эта формулировка обычно означает, что переговоры действительно имели место, но на сегодняшний день Москве нечего о них сказать.

Проще говоря, пока ведётся дипломатическая работа и вырабатываются контуры дальнейших обсуждений. И впереди паровоза Песков не бежит. Ясно одно: когда обе стороны официально прямым текстом подтвердят факт переговоров, и уж тем более когда подробности этих переговоров станут достоянием общественности, это будет означать, что договорённости по ключевым вопросам были достигнуты.

#россия #сша #политика
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему Radeon RX 7900 XTX выгоднее GeForce RTX 5080, а NVIDIA отвернулась от геймеров
86
Об отсталости видеокарт Radeon и как AMD прекратила выпускать драйверы для RX 5000-7000 серий
52
Моделирование показало, что китайский эсминец Type 055 может успешно противостоять 8 эсминцам США
3
Как Xbox Game Pass стал лебединой песнью для игровых консолей Microsoft
8
Оптимальная игровая сборка февраля 2025г для любых игр в 1080р@60 fps всего за 60 000 рублей
7

Сейчас обсуждают

sd5fghrjsz34dfj
16:07
Ври да не завирайся
Об отсталости видеокарт Radeon и как AMD прекратила выпускать драйверы для RX 5000-7000 серий
Валерий Соболев
16:06
Похоже на бред, во первых дестопный предтоп сравнивается с ноутбучным, во вторых 2 месяца без обновлений? Серьезно, в этом наезд?? Тут уже ответили, что это ложь, но даже если бы была правда, проблем...
Об отсталости видеокарт Radeon и как AMD прекратила выпускать драйверы для RX 5000-7000 серий
ЧatoБoт
16:05
Нуу, если ещё и «Доводом» вдохновились, то можно с абсолютной уверенностью ожiдать редкостный шлак.
Появились первые детали с закрытого альфа-теста новой Battlefield
ЧatoБoт
15:57
Рыжий может молоть что угодно, бо язык - без костей. "...Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может «ни подтвердить, ни опровергнуть» сообщение New York Post о разговоре Вла...
Трамп заявил, что провёл с Путиным телефонный разговор
Workshop
15:57
Хм... Заговариваясь не заговаривайся...
Об отсталости видеокарт Radeon и как AMD прекратила выпускать драйверы для RX 5000-7000 серий
Учитель
15:45
Мдя.
Оптимальная игровая сборка февраля 2025г для любых игр в 1080р@60 fps всего за 60 000 рублей
smash526
15:44
В ближайший месяц предстоят сложные переговоры относительно пакета акций «Газпром нефти» и «Газпрома» в крупнейшей энергетической компании Сербии — NIS. На середину марта также намечено подписание нов...
У Audi президента Сербии на полном ходу отлетело заднее колесо
Никита Ермолаев
15:44
Этот зеон слабый по однопоточной производительности, плюс частота низкая, хотя бы 2667v4 взяли. Он только в 3х играх которые умеют задействовать все потоки и может. Ну и конечно же в 4к видеокарта не ...
Xeon E5-2680 V4 за $20 смог прокачать GeForce RTX 5090D не хуже современных CPU
drop_dragon
15:37
Писал выше. Как раз у него(360гб) спустя 7 лет слетела прошивка, пере прошивал. И как у большинства ssd при заполнении скорость падает на чтение и запись.
Какой двухтерабайтный SSD купить для игрового ПК – рейтинг 2025 года
drop_dragon
15:32
Ну у большинства сбивается контролер(пере прошить и норм) или он же умирает тогда конец. Просто у самого, как то ssd на 360гб перестал определятся - прошил и о чудо работает.
Какой двухтерабайтный SSD купить для игрового ПК – рейтинг 2025 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем