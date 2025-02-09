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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Трамп заявил, что провёл с Путиным телефонный разговор
Дипломатическая работа должна вестись. Её отсутствие при Байдене довело ситуацию до текущей критической.

То, что между Россией и США сейчас ведутся переговоры по различным каналам, кроме военного, очевидно. Это прекрасно видно по постоянно меняющейся в сторону смягчения и реалистичности риторики нынешних американских политических деятелей из администрации президента США Дональда Трампа. Фактически российская сторона всячески избегает комментариев на тему переговоров с администрацией Трампа, но вот сам Трамп регулярно намекает на идущие переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а сегодня и вовсе прямым текстом об этом заявил в интервью газете New York Post.

По словам Трампа, он провёл с Путиным телефонный разговор. В подробности американский лидер вдаваться не стал, равно как и не стал уточнять, сколько всего уже у него реально было телефонных разговоров с Путиным и сколько по времени продолжался последний из них.

Согласно утверждению президента США, его российский коллега хочет завершить данный конфликт. У Трампа же, как он считает, есть план урегулирования, который можно реализовать в скором времени.

Понятно, что на данном этапе гадать, о чём говорят президенты России и США, это дело бесконечно неблагодарное. Отметим лишь, что публично российское политическое руководство в качестве минимальных мер по урегулированию сложившегося кризиса называло следующее: признание новой, объективной территориальной реальности, демилитаризацию Украины, её нейтрализацию и отмену многочисленных дискриминационных законов и указов, снятие с РФ всех санкций, введённых с 2014 года, возвращение к обсуждению плана создания новой архитектуры европейской безопасности, подразумевающей если не роспуск НАТО как такового, то как минимум отвод военной инфраструктуры альянса на границы 1997 года (то есть, даже до первого расширения блока). Как Трамп собирается выполнять эти условия, учитывая, что невыполнение даже одного из них будет для России лишь означать отложенное повторение конфликта, чего ей совершенно не нужно, вопрос крайне непростой и пока что настежь открытый.

#россия #сша #политика
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