Мы бы даже сказали, что они где-то между нулевыми и отрицательными.

В политике, да как, собственно, и в жизни, очень важно следить за тем, что говоришь. Одно неправильно подобранное слово может испортить с кем-нибудь отношения, вызвать к себе негативные эмоции и пустить под откос планы. Владимиру Зеленскому эти прописные истины объяснить не то забыли, не то не сочли нужным, в итоге он регулярно делает заявления, ещё сильнее усугубляющие положение Украины как в международном плане, так и в плане текущих боевых действий.

Так, в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану Зеленский заявил, что если страны Запада не хотят видеть Украину в НАТО, то пусть предоставят ей ядерное оружие, поскольку, как считает Зеленский, только ядерное оружие может сдержать ядерную державу — Россию — от возможного повторного проведения военной операции. Как эти вещи связаны, учитывая, что Украина, например, вторглась на общепризнанную территорию ядерной державы, и данный факт её не удержал, так почему он должен будет сдержать РФ? Но всё это лирика. Главное то, что никто Украине не позволит получить ядерное оружие никаким образом и ни при каких обстоятельствах.

Россия в том числе из-за заявления Зеленского в феврале 2022 года о желании Киева обзавестись ядерным оружием начала специальную военную операцию, ну а в США тема ядерного оружия вообще крайне болезненная, уходящая корнями ещё в Холодную войну. Поэтому сегодня спецпосланник президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса Кит Келлог объективно оценил шансы на то, что Украина обзаведётся ядерным оружием.

«Шансы на то, что они вернут себе ядерное оружие, примерно между мизерными и нулевыми. Этого не произойдёт», — заявил Келлог.

Мы бы даже позволили себе развить эту мысль, отметив, что шансы не мизерные или нулевые, они нулевые или отрицательные. Ведь требование полной демилитаризации Украины вкупе с её безъядерным и нейтральным статусом Москва с повестки дня не снимает и явно не снимет ни при каких условиях.