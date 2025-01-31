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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Новый глава Госдепа США заявил, что Украина отброшена на 100 лет назад
И что виновата в этом предыдущая администрация США.

Быть может, новая администрация США и не полностью отдаёт себе отчёт в том, что происходит в зоне боевых действий на Украине и в России, но базовое понимание процесса имеется: в текущем конфликте Россия находится в положении побеждающей стороны, это лишь вопрос времени, а дорожка, вымощенная для Украины странами Запада, оказалась дорожкой сами понимаете куда.

Так, новый госсекретарь США Марко Рубио изъяснился об украинском кризисе в крайне непривычной для американского должностного лица форме. По словам Рубио, идея того, что Украина сможет победить в конфликте с Россией, была обманом.

«Думаю, сейчас и растущее количество демократов осознали, что то, что мы финансировали — это затянутый тупиковый конфликт. И, может быть, даже хуже, чем тупик: конфликт, в котором Украина постепенно уничтожается и теряет больше и больше территорий. Этот конфликт должен быть окончен», — заявил Рубио.

«Имело место бесчестие: мы убедили людей в том, что Украина сможет не только победить, но и разрушить Россию, оттеснить русских к положению мира в 2012 или 2014 году. Сейчас они просят о том, чтобы мы финансировали затяжной тупик, в котором Украина страдает и люди страдают. Тем временем Украина отброшена на 100 лет назад: её энергосистема уничтожена, кому-то придётся платить за восстановление. Кроме того, много украинцев уехали в другие страны и вряд ли уже вернутся на родину», — добавил госсекретарь США.

Понятно, что Рубио винит в этом уходящую администрацию США, но и реальных шагов в деле урегулирования украинского кризиса от новой администрации пока так и не было сделано. Даже самых малых: таких, например, как широко афишируемый президентом США Дональдом Трампом «скорый» разговор с президентом России Владимиром Путиным.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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