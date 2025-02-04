Об этом прямым текстом заявил президент Беларуси.

Мы не раз отмечали, что Беларусь имеет позитивный опыт сохранения доставшейся ей в наследство от СССР/России промышленности. Пока в России и на Украине всё усердно уничтожали и разграбляли, причём до такой степени, что восстановить компетенции до сих пор колоссальная проблема, в Беларуси эти компетенции были сохранены, причём в широком спектре промышленности, включая даже авиационную.

Об этом можно было бы забыть, но сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко в рамках встречи с губернатором Хабаровского края Дмитрием Демешиным заявил о готовности республики участвовать в промышленной отрасли региона, включая также и авиационную отрасль.

«Сферой сотрудничества могут стать поставки производимых в Беларуси деталей и сборочных единиц для хабаровских предприятий ВПК, а также гражданского авиастроения. Я хотел бы, чтобы на это обратили внимание. Если такая необходимость будет, мы обязательно будем с вами работать», — заявил Лукашенко.

Следует помнить, что в Хабаровском крае, а именно в городе Комсомольск-на-Амуре, расположен КнААЗ (Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина), выпускающий самолёты для российской боевой авиации, а также гражданские импортозамещённые лайнеры SSJ-100. Видимо, белорусские промышленники намерены сотрудничать с российскими коллегами именно на данном направлении.

В 2023 году белорусская авиакомпания «Белавиа» выразила готовность закупить в свой парк российские самолёты МС-21 и SSJ-100.