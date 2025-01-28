Раньше по закону вводилась фильтрация только звонков с мобильных устройств.

Минцифры разрабатывает поправки в закон «О связи», направленные на борьбу с телефонными мошенниками. Ведомство предлагает обязать операторов блокировать звонки из-за рубежа с подменных российских стационарных номеров. Сейчас такая подмена позволяет злоумышленникам выдавать себя за представителей госорганов и компаний, пользующихся доверием граждан.

Новая инициатива дополняет существующие меры по борьбе с телефонным мошенничеством. В 2021 году операторов уже обязали блокировать международные звонки с подменёнными российскими номерами. Однако это касалось только мобильных, а не стационарных номеров. Текущие поправки устраняют этот пробел.

Предлагаемый механизм предполагает автоматическую блокировку звонков, если отсутствует информация о номере или уникальном коде идентификации абонента. Это позволит пресекать звонки с подменных номеров, независимо от их типа. По оценкам экспертов, до 10% мошеннических звонков совершается именно с поддельных стационарных номеров.

Технологии IP-телефонии и распространение мессенджеров упростили подмену номеров. Злоумышленники могут использовать специальные программы для отображения любого номера на телефоне жертвы. Это создаёт дополнительные трудности в борьбе с мошенничеством. Внутри России проблема в большинстве своём решена благодаря усилению регулирования и внедрению защитных систем, но международные звонки остаются уязвимым местом.

Блокировка звонков — не единственная мера, которую предпринимает Минцифры. Ведомство работает над комплексом мер по предупреждению кибермошенничества, но пока не раскрывает детали.

Некоторые операторы, например, Tele2 и «Мегафон», уже внедрили системы блокировки подозрительных международных звонков. Они не пропускают входящий звонок с международной сети, если он имеет российскую нумерацию фиксированной связи. В МТС считают, что поправки уточнят действующие нормы и упорядочивают законодательство в области противодействия мошенничеству.

Эксперты отмечают, что рынок голосового трафика продолжает расти. По прогнозам, в 2025 году его объём достигнет $50,2 млрд. Одним из способов минимизации расходов на международные звонки является подмена номера. Один из способов минимизации расходов на международные звонки — подмена номера с помощью интернет-технологий. Например, звонок из Нидерландов в Россию может быть переведён в интернет-формат (IP-трафик), а на телефоне российского абонента отобразится не реальный нидерландский номер, а поддельный российский. Это аналогично звонку через мессенджер, когда вы видите номер звонящего, хотя сам звонок идёт через интернет, но в данном случае номер подменяется.

Также существуют схемы с участием мелких российских операторов, которые принимают международные звонки и превращают их во внутрироссийские с подменным номером. Новые поправки в закон «О связи» призваны эффективно бороться с этими схемами, блокируя звонки, если у оператора нет точных данных об абоненте-инициаторе.