Иными словами, Венгрия перестала быть против.

В этом месяце Венгрия напомнила всем, что европейские санкции против России, являющиеся с точки зрения международного права незаконными рестрикциями, не вечные, а продлеваются каждые полгода. Причём продлеваются они полным единогласным голосованием всех без исключения членов Евросоюза. Венгрия попыталась воспротивиться и выторговать для себя гарантии энергобезопасности от ЕС, и, по всей видимости, ей это удалось, поскольку сегодня глава Евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз согласовал продление антироссийских санкций.

По мнению Каллас, эти меры «продолжат лишать Москву доходов для финансирования войны». Иными словами, в Европе продолжается выдача желаемого за действительное относительно состояния российской экономики, что подтверждается даже такими заведомо необъективными институтами, как Международный валютный фонд и Всемирный банк. На практике же доходов лишается именно сам Запад, являющийся главной причиной украинского кризиса. Происходит это через деиндустриализацию, экономический и энергетический кризисы в Европе, вызванные конфронтацией ЕС с Россией.

Напоминаем, что одним из выдвинутых Москвой условий для урегулирования текущего кризиса является полное снятие с России всех ограничений, введённых против неё с 2014 года. Понятно, что процесс не будет быстрым, и вряд ли вообще возможным при сохранении текущих администраций в европейских странах, но это дело вполне поправимое, было бы желание.