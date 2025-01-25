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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Президент Сербии пообещал не вводить против России санкции
Это правильно и даже вызывает уважение.

Вопрос антироссийских рестрикций («санкций») для подавляющего большинства западных политиков стал если не делом чести, то как минимум элементом демонстрации блоковой дисциплины. Незаконные с точки зрения международного права ограничения вводились массово, в едином порыве, без задавания вопросов и без размышлений на тему того, какой на самом деле от этих ограничений будет эффект и не повлияют ли они в большей степени на тех, кто их вводит, нежели на объект воздействия.

Все эти годы Сербия выдерживает взвешенную позицию и, несмотря на колоссальное давление извне, отказывается рвать в одностороннем порядке отношения с Россией, которые будет крайне сложно затем восстановить. Вот и сейчас президент Сербии Александр Вучич, выступая перед соратниками, заявил, что внешние силы пытаются поставить Белград в порабощённое состояние и указывать, что и как ему делать, и против кого и когда вводить санкции.

«А вы знаете, что пока я президент Сербии, я не буду вводить санкции ни против Российской Федерации, ни против других наших друзей», — заявил сербский лидер.

Здесь следует понимать одну немаловажную вещь. С политической точки зрения заявление Вучича, безусловно, вызывает уважение и в целом звучит абсолютно логично. А вот с экономической точки зрения правда такова, что товарооборот между Россией и Сербией столь незначителен, что ограничения будут совершенно незаметны. Неудобство может возникнуть разве что у тех, у кого в Европе волею судеб проживают родственники, и к которым необходимо регулярно наведываться. В условиях закрытия европейского воздушного пространства для российских авиалиний полёты транзитом через Сербию гораздо удобнее и быстрее, чем через условную Армению или Турцию.

Что до возможности Сербии проводить независимую политику, то Белград должен благодарить за это факт неучастия страны в Европейском Союзе. Собственно, самые чувствительные ограничения, введённые против России, были введены именно Евросоюзом как наднациональным органом принятия решений, в результате чего Германию, Францию, Италию и ряд других важных с торгово-экономической точки зрения государств насильно отрезали от российского рынка и российских энергоресурсов. Мы убеждены, что если бы они не состояли в ЕС, то и никаких санкций бы они поодиночке против России не вводили.

Между тем следует помнить, что европейские антироссийские ограничения не вечные и нуждаются в единогласном продлении каждые полгода. Иными словами, если конъюнктура в ЕС изменится, то продлены они не будут. Сейчас на эту тему уже ходят активные разговоры в связи с позицией Венгрии, которая категорически не приемлет какие бы то ни было рестрикции в отношении РФ. Кроме того, не следует забывать, что отмена всех введённых с 2014 года ограничений — одно из условий РФ к Западу для урегулирования текущих кризисных явлений.

#россия #политика #экономика #санкции #сербия
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