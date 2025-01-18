Ещё мягко говорит. Реальность же, скорее всего, вообще аховая.

В российском обществе в августе прошлого года за ситуацию в Курской области было принято (и многие до сих пор это делают) винить военных. В реальности, и это для многих становится открытием, это гражданские руководители на местах мешали военным готовить оборонительные рубежи, считая, что обойдётся/пронесёт/сработает логика. Как вы понимаете, рассчитывать на логику в действиях киевского политического руководства — это большая ошибка, поскольку никакой логики в оных нет, поэтому имеем то, что имеем: по прошествии пяти с половиной месяцев освобождено только две трети от изначально занятой вооружёнными силами Украины территории Курской области.

Налицо проблемы с управлением и координацией военных и гражданских, и подтверждение этому можно найти в том факте, что прежний губернатор Курской области ушёл («ушли») в отставку. И вот, об отсутствии доверия ко многим чиновникам Курской области заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн. По его словам, многие должны ответить за то, что происходит в Курской области из-за налаженной в регионе коррупционной схемы.

Логично предположить, что скоро начнутся массовые «посадки» всех, кто облажались с организацией обороны Курской области и/или мешали военным выполнять свою работу. На всякий случай напоминаем, что ущерб, нанесённый Курской области в ходе боевых действий, колоссален: сотни тысяч голов скота, сотни километров повреждённых или разрушенных дорог, десятки стёртых с лица земли населённых пунктов.

За всё это (как и за весь ущерб, причинённый российским регионам, включая новые, за время сопротивления российской специальной военной операции, чего делать было вовсе не обязательно) с Украины в обязательном порядке нужно будет истребовать репарации. И совершенно не интересно, каким образом и сколь долго Украина их будет выплачивать.