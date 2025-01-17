Внезапно оказалось, что в санкционные игры можно играть вдвоём. Запад отвык получать изо всех сил в ответ, надо вырабатывать привычку заново.

Санкционные (рестрикционные) войны — это улица с двухсторонним движением. Коллективный Запад, десятилетиями вводивший рестрикции против экономических карликов, это правило позабыл, но когда попытался «уколоть» РФ, внезапно выяснилось, что и сам Запад может стать объектом введения ограничений. В частности, Россия больше не поставляет в США и ЕС обогащённый энергетический уран, а поскольку вследствие деиндустриализации Запада мест получения этого урана в мире критически мало, то начинают маячить проблемы.

И о них заявил сегодня заместитель советника президента США по вопросам международной экономики Далип Сингх. По его словам, ограничение Россией экспорта обогащённого урана в ноябре 2024 года привело к угрозе начала сбоев в атомной генерации в США и у их союзников.

Здесь следует понимать, что на самом деле это сами США ввели запрет на покупку энергетического урана из России. Москва так и продолжала бы с удовольствием поставлять спонсорам своего противника энергоресурсы. Но факт от этого остаётся фактом: санкции возвращаются бумерангом к агрессорам, и кроме как удовлетворения это не должно вызывать больше никаких эмоций.

Напоминаем, снятие незаконных (они все незаконные) санкций с России — это выдвинутое Кремлём условие урегулирования кризисных отношений между РФ и Западом. Снимать рестрикции придётся, как бы Западу не хотелось обратного, и все проблемы «сохранения Западом лица» Россию совершенно не беспокоят. Не надо было начинать ничем не спровоцированную экономическую агрессию, и всё было бы нормально.